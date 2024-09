Inwazja Rosji na Ukrainę. Ilu cywilów zginęło?

Zdaniem autorów do bilansu strat należałoby także doliczyć osoby cywilne, które straciły życie bądź zostały ranne w wyniku działań bojowych. Nie jest to jednak możliwe do oszacowania, ponieważ różne źródła podają mocno różniące się od siebie szacunki. W samym tylko Mariupolu, w trakcie walk, zdaniem Human Rights Watch zginąć mogło 8000 osób.