Ukraiński wywiad wojskowy przekazał we wtorek, że podczas ataku na rosyjskie lotnisko "Olenia" uszkodzone zostały dwa bombowce strategiczne Tu-22M3 . W miejscu ataku doszło do dużej eksplozji. Zdarzenie potwierdził przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow.

Jego zdaniem, naprawa tych samolotów może zająć stronie rosyjskiej co najmniej kilka miesięcy .

Atak na rosyjskie lotnisko. Uszkodzone dwa strategiczne bombowce

- Jeśli chodzi o datę, możemy powiedzieć, że wydarzyło się to 25 lipca. Informacja została przekazana później po dodatkowej weryfikacji. Rzeczywiście, 25 lipca około 15:47 odnotowano atak - zaznaczył.

Wcześniej media donosiły, że do ataku miało dojść w nocy 27 lipca.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaprzecza atakom

W poniedziałek rosyjscy dziennikarze opublikowali zdjęcia satelitarne lotniska. Przedstawiają one nietkniętą bazę, co według Rosjan jest dowodem, że nie doszło do uszkodzenia bombowców.