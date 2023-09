Pościg Rosjan za ukraińskim dronem. UAV wyszedł bez szwanku

W większości przypadków, jeśli chodzi np. o ataki bezzałogowców na terytorium Federacji Rosyjskiej, władze Ukrainy nie przyznają się do prowadzenia takich działań, ale niejednokrotnie wyrażali w związku z tym swoje zadowolenie.

Tylko w ostatnich dniach doszło do wielu ataków - na terenie Rosji, ale i na tymczasowo okupowanych ziemiach ukraińskich, np. na Krymie. Zwracano przy tym uwagę na problemy Rosjan z obroną powietrzną i brak zdolności do pełnego kontrolowania sytuacji nad nielegalnie zajętymi ziemiami.

Ukraiński dron ścigany przez rosyjskie śmigłowce i samolot. Jest film z akcji

Z opisu dołączonego do filmu dowiadujemy się, że ukraiński powietrzny statek bezzałogowy leciał nad rejonem półwyspu Tarchankuckiego , który znajduje się w północno-zachodniej części Półwyspu Krymskiego.

Jak wynika z relacji zamieszczonej przez wywiad, dron Ukrainy ścigany był przez dwa helikoptery bojowe i jeden samolot. Maszyna nieustannie znajdowała się pod ostrzałem, mimo to z sukcesem opuściła "pole bitwy" i bez szwanku wróciła do bazy.

Samo nagranie trwa 19 sekund i widać na nim śmigłowiec, który ściga drona. Maszyna próbuje zbliżać się do UAV to z jednej, to z drugiej strony, ale bez efektów. Kamera zarejestrowała także moment wystrzelenia pocisków - w pewnej chwili zaobserwować można niewielkie obłoki dymu wydobywające się spod śmigłowca.