Pociski na liście życzeń Kijowa. "Zdolność bojowa może wzrosnąć dwukrotnie"

Jako że wojna na pełną skalę trwa już 19. miesiąc , największe znaczenie ma to, jaką amunicję może przenosić F-16 amerykańskiej produkcji - zwraca uwagę magazyn. Moc uderzeniową ukraińskiej armii zwiększają zarówno nowoczesne rakiety powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia czy precyzyjne bomby. Pozwalają one na atak rosyjskich pozycji na tyłach, bez wchodzenia w zasięg wrogiej obrony przeciwlotniczej.

Do tej pory Ukraina otrzymała od swoich partnerów wiele nowoczesnej amunicji. Do jej przenoszenia technicy zmodyfikowali myśliwce MiG-29 i Su-27 oraz bombowce Su-24. Na ukraińskich samolotach przenoszone są przykładowo rakiety Storm Shadow , które otrzymano od Wielkiej Brytanii.

Jednak po otrzymaniu F-16 Ukraina może uzyskać dostęp do jeszcze lepszych pocisków, a - jak zwraca uwagę "Forbes" - na "liście życzeń" Kijowa odnośnie do uzbrojenia F-16 są m.in. rakiety powietrze-ziemia typu JASSM. Te występują najczęściej w wariancie o zasięgu ok. 370 km, choć mowa również o jeszcze większym zasięgu - do 2 tys. km.