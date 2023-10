Pociągi tuż przy granicy Rosji. Ładunek owiany tajemnicą

Odnotowano gwałtowny wzrost liczby transportów towarowych pomiędzy Koreą Północną a Rosją - podaje projekt Beyond Parallel amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Niepokojące dane pochodzą ze zdjęć satelitarnych. Twórcy raportu wskazują, że zwiększona wymiana nastąpiła po wrześniowych rozmowach przywódców tych państw - Kim Dzong Una i Władimira Putina. To, co dokładnie transportują pociągi, pozostaje tajemnicą