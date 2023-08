Rosjanie prosili dowódcę o zgodę na odwrót. Potem go pobili

Kyryło Budanow o mobilizacji w Rosji

Jak zaznaczył, "mobilizacja w Federacji Rosyjskiej nigdy tak naprawdę nie ustała". - To, że zeszłej jesieni zrekrutowali około 350 tysięcy poborowych nie znaczy, że to koniec. To jest projekt, w ramach którego co miesiąc powołanie do rosyjskiego wojska otrzymuje od 20 do 22 tysięcy rekrutów. Budanow ocenia, że to tak zwana "ukryta, tajna mobilizacja".