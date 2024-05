W niedzielę wieczorem agencja Reutera poinformowała o zmianach na wysokim szczeblu we władzach Rosji , na jakie zdecydował się Władimir Putin . Ze stanowiskiem ministra obrony narodowej pożegnać się ma Siergiej Szojgu , który funkcję tę sprawował od 2012 roku. Zastąpi on na stanowisku szefa Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa .

Andriej Biełousow zamiast Siergieja Szojgu. Kreml powierza mu MON

Zmianami na państwowych stanowiskach Władimir Putin rozpoczął swoją kolejną kadencję. Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) twierdzą, że przetasowania te zdecydowanie sugerują, iż " Putin podejmuje znaczące kroki w kierunku mobilizacji rosyjskiej gospodarki i bazy przemysłu obronnego do wspierania przedłużającej się wojny na Ukrainie i ewentualnych przygotowań do przyszłej konfrontacji z NATO ".

Zaznaczyli, że objęcie pieczy nad resortem obrony przez Andrieja Biełousowa to znaczący postęp w kwestii stworzenia odpowiednich warunków ekonomicznych dla przedłużającego się konfliktu zbrojnego. Odnosząc się z kolei do braku doświadczenia wojskowego Biełousowa, ISW podkreśliło, iż nie jest to wyjątkiem, ponieważ kiedy Siergiej Szojgu lata temu obejmował stanowisko również takiej wiedzy nie miał.