Plan pokojowy dla Ukrainy. Węgry stawiają weto

Wyjaśnienie stanowiska węgier skiego rządu pojawiło się na oficjalnym profilu facebookowym Petera Szijjarto . Zdaniem przedstawiciela władz w Budapeszcie sam pomysł powstania uchwały był odpowiedni, jednak finalna formuła była nie do przyjęcia dla węgierskiego rządu .

" Rada Europy ma obecnie 75 lat, mogłaby być świetną platformą do zawarcia pokoju, ale po wykluczeniu Rosjan ta szansa została utracona " - napisał.

"Inni też przedstawiali plany pokojowe, które nie są gorsze od ukraińskiego prezydenta. Prosiłem o uwzględnienie innych planów pokojowych w uchwale Rady Europy. Większość to odrzuciła. Dlatego zawetowałem uchwałę " - wyjaśnił.

Peter Szijarto o "czerwonej linii" NATO. "To nie nasza wojna"

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto wielokrotnie w ostatnich tygodniach wyrażał negatywne zdanie na temat pomocy Ukrainie udzielanej przez kraje Zachodu. W rozmowie z francuską telewizją LCI węgierski polityk przekonywał, że propozycje prezydenta Emmanuela Macrona dotyczące wysłania żołnierzy NATO na ukraiński front to przekroczenie "czerwonych linii" .

- Jeśli w Ukrainie znajdą się europejscy lub amerykańscy żołnierze będzie to oznaczać, że przekroczyliśmy czerwoną linię wytyczoną przez NATO. Jeśli choć jedno państwo członkowskie NATO wyśle swoje wojska będzie to oznaczać bezpośredni konflikt z Rosją, co oznacza trzecią wojnę światową - mówił.