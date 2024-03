Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy to najwyższy organ państwowy zajmujący się zarządzaniem sprawami obronności i bezpieczeństwa kraju . Zadaniem członków rady jest m.in. opracowywanie strategii polityki obronności, naukowa ocena charakteru zagrożenia militarnego oraz kontrola realizacji zadań stawianych przez instytucjami państwowymi w zakresie bezpieczeństwa.

Kim jest Oleksandr Łytwynenko? Nowy sekretarz RBNiO Ukrainy

Oleksandr Walerijowycz Łytwynenko to 51 letni ukraiński wojskowy w stopniu generała dywizji, a także urzędnik służby cywilnej II stopnia.

Od 2019 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych . 23 lipca 2021 roku prezydent Wołodymyr Zełenski mianował go szefem Służby Wywiadu Zagranicznego .

To nie pierwsza funkcja Łytwynenki pełniona w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Wcześniej pracował w tej instytucji od maja 2005 do grudnia 2007 roku, kiedy był szefem Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego będącego częścią RBNiO. Od kwietnia 2014 do 2019 pracował także jako zastępca Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.