Piętrzą się kłopoty Putina. Tego kraju może już nie odwiedzić

Wkrótce może okazać się, że Władimir Putin nie będzie mógł odwiedzić Armenii. Powodem miałaby być ewentualna ratyfikacja Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, o którą zwrócił się rząd do tamtejszego parlamentu. Zgodnie z tym, gdyby prezydent Rosji zjawił się w Armenii, mógłby zostać aresztowany. Strona rosyjska odnosząc się do działań Erywania podała, że "są one całkowicie nie do przyjęcia".