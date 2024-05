Wielki szczyt Wołodymyra Zełenskiego. Tematem pokój i wojna w Ukrainie

"Szczyt będzie platformą do dyskusji o sposobach, w jaki osiągnąć kompleksowy, sprawiedliwy i trwały pokój na Ukrainie " - powiadomił Wołodymyr Zełenski , zaznaczając, że wszystko musi odbyć się z poszanowaniem zapisów Karty Narodów Zjednoczonych i międzynarodowego prawa. Dodał także, że wszystkie zaproszone kraje "zademonstrowały swoje przywiązanie do tych zasad".

Wcześniej szef biura prezydenta Andrij Jermak zaznaczył, że w szczycie wezmą udział przywódcy różniący się między sobą pod względem motywacji oraz poglądów na to, jak zakończyć wojnę na Ukrainie , ale "wszyscy szanują naszą niezależność i respektują naszą integralność terytorialną w międzynarodowo określonych granicach z 1991 roku oraz suwerenność".

Szczyt Pokoju w Szwajcarii. "Nasza wspólna odpowiedzialność"

"Wspólne zasady, zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, chronią wszystkie kraje przed atakami i przemocą. To nasza wspólna odpowiedzialność, by je chronić - poprzez realne działania, a nie tylko słowa" - napisał prezydent zaatakowanego przez Rosję kraju. "To jest właśnie cel pierwszego Szczytu Pokoju w Szwajcarii" - podsumował polityk.