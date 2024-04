O Ukraińcach, którzy stracili życie, chcąc przekroczyć granice kraju, poinformował rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko. W rozmowie z agencją Ukrinform przekazał on, że od początku pełnoskalowej wojny zginęło około 30 obywateli Ukrainy.

Pierwsze takie statystyki od początku wojny w Ukrainie

Z raportu rzecznika straży granicznej wynika, że do prób nielegalnego przekroczenia dochodzi codziennie na granicy z Mołdawią i Rumunią, w większości poza wyznaczonymi przejściami. Demczenko wskazał także na granicę z Polską , mówiąc, że tam zdarzają się najczęściej osoby posługujące się podrabianymi dokumentami.

Wojna w Ukrainie. Nie wszyscy mężczyźni chcą walczyć, próbują uciekać

Jak wynika z przepisów dotyczących stanu wojennego w Ukrainie, mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą - z nielicznymi wyjątkami - opuszczać kraju. Wszystko z uwagi na możliwość mobilizacji i wcielenie do wojska. Mimo to wielu z nich nie chce trafić na front, dlatego podejmuje próbę wydostania się z kraju w nielegalny sposób.