Wydano m.in. wszystkie fundusze przeznaczone na program Ukraine Security Assistance Initiative , w ramach którego USA kupują broń dla ukraińskich sił. Resortowi wciąż zostały uprawnienia do przekazania sprzętu wojskowego z własnych zasobów o wartości ok. 5 mld dol. , lecz tylko 1 miliard na uzupełnienie własnego arsenału.

Pentagon ogranicza wsparcie dla Ukrainy. Apeluje o przegłosowanie nowych pakietów

W październiku Biały Dom zwrócił się do Kongresu o przyjęcie pakietu dodatkowych 106 mld dolarów związanych ze wsparciem dla Ukrainy , Izraela, państw Indo-Pacyfiku oraz ochroną granic.

Około 61 mld z tej kwoty miałaby być przeznaczona na pomoc Ukrainy, z czego ok. 40 mld na wydatki wojskowe, w tym na zakup broni dla Ukrainy, uzupełnienie własnych składów, zwiększenie produkcji amunicji czy dalszą zwiększoną obecność sił USA na wschodniej flance. Kwota ma wystarczyć do końca obecnego roku fiskalnego, tj. do końca września 2024 r.