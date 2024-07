Jak przekazał Reuters, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych stanął przed wyzwaniem, związanym z potrzebą z dokładnej wyceny artykułów obronnych wysyłanych do Ukrainy . Powodem były niejasne definicje księgowe. Prościej mówiąc, różni specjaliści w różny sposób określali wartość przekazywanego za ocean sprzętu wojskowego.

Reuters, powołując się na dane z Pentagon u, daje za przykład partię 10 pojazdów wojskowych, które zostały wycenione na 7 mln dol., podczas gdy w wojskowych dokumentach ich wartość określono na 0 dol. To oznacza, że za wysoko wyceniany sprzęt zmniejszył prawdziwy łączny budżet pomocowy dla Ukrainy.

W ostatnim czasie Pentagon znalazł kolejną partię błędnych wyliczeń o wartości 2 mld dol. Dotyczą one amunicji, pocisków i innego sprzętu. W świetle najnowszych danych łączna "pomyłka" Pentagonu wynosi już nie 6,2 mld dol., jak sądzono dotychczas, lecz 8,2 mld dol.

Błąd Pentagonu. Ukraina skorzysta na pomyłce księgowych

Co to oznacza dla Ukrainy? W tym przypadku błąd Pentagonu wyszedł na korzyść Kijowa. W rezultacie do Ukrainy może zostać wysłana broń o wartości dodatkowych 2 mld dol., aby pokryć różnicę w budżecie zatwierdzonym przez administrację Bidena.