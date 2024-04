ISW nie zaobserwowało żadnych zniszczeń w rosyjskich bazach, do których miało dojść podczas ostatnich ataków. Ukraińskie media podały, że w wyniku uderzenia na bazy w Morozowsku, Engles, Kursku i Jejsku doszło do zniszczenia co najmniej kilku bombowców, uszkodzenia części myśliwców, a także stwierdzono, że strona rosyjska poniosła straty w ludności. Analitycy wskazują jednak, że brakuje "wizualnego potwierdzenia".