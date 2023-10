W rosyjskiej przestrzeni informacyjnej w dalszym ciągu fałszywie przedstawia się pomoc Zachodu dla Ukrainy - zauważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Doszło nawet do tego, że kilku rosyjskich blogerów wojskowych "wyraziło bezpodstawną paranoję" w reakcji na oświadczenia brytyjskich polityków. "Bez żadnych dowodów twierdzą, że Wielka Brytania zamierza pomóc w szkoleniu sił ukraińskich do przyszłych operacji na Krymie" - podaje ISW. Zdaniem Dmitrija Miedwiediewa, to "pchnięcie w kierunku trzeciej wojny światowej".