- Gdyby oni (USA - red.) nie dostarczali broni, mogliby w przyszłości powiedzieć: "Cóż, gdybyśmy dostarczyli wszystko, co się dało, to sytuacja by się zmieniła, ale to doprowadziłoby do niepotrzebnych ofiar. Tutaj jesteśmy tacy dobrzy, nie zrobiliśmy tego". Ale oni to zrobili i nie będzie żadnego rezultatu. Dlatego to błąd. To po prostu przedłużanie agonii - stwierdził.