Ukraina. Jean-Claude Juncker ostro o korupcji

"Pomimo wysiłków nie jest gotowa do akcesji, potrzebuje reform wewnętrznych na dużą skalę. Mamy złe doświadczenia z niektórymi tzw. nowymi członkami , np. w zakresie praworządności. To nie powinno się więcej powtórzyć" - powiedział Juncker.

"Jeśli w tych krajach nastąpi postęp, czy to na Ukrainie, czy na Bałkanach Zachodnich, z pewnością powinny one móc uczestniczyć w niektórych etapach integracji europejskiej. Powinniśmy pracować nad umożliwieniem czegoś w rodzaju częściowego przystąpienia, rozsądnej formy niemal ekspansji" - powiedział Juncker.

Ukraina a droga do UE

Pod koniec sierpnia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że chce, by UE była gotowa do rozszerzenia do 2030 r. Według portalu Politico Unia Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie jej przyszłej akcesji, a oficjalne rozpoczęcie rozmów spodziewane jest już w grudniu.