Nie ustają spekulacje dotyczące odpowiedzialności za piątkowy atak na ludność cywilną w podmoskiewskiej Sali koncertowej Crocus City Hall. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.

Zamach w Moskwie. Zełenski reaguje

Strona rosyjska obarcza jednak winą Kijów. Rosja nie przekonują, że zamachowcy planowali uciec właśnie do Ukrainy .

Do wydarzeń w Rosji oraz oskarżeń formułowanych przez Kreml odniósł się w najnowszym nagraniu prezydent Ukrainy, opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak stwierdził, "nędznik Putin, zamiast zająć się swoimi rosyjskimi obywatelami, zwrócić się do nich, milczał przez jeden dzień - myślał o tym, jak zrzucić winę na Ukrainę. Wszystko to jest absolutnie przewidywalne".