- Myślę zresztą, że jego koniec jest bardzo bliski. Będziemy mieli trudne zadanie przed sobą, aby odbudować nasz kraj z ruin, które po sobie zostawi - oświadczył, zauważając, że "bezpieczeństwo" nie jest słowem, które istnieje w słowniku rosyjskich przeciwników władzy, przypominając, że on sam był w 2022 r. celem dwóch zamachów na jego życie. - Czy Putinowi się to podoba, czy nie, przyszłość nadchodzi - sprecyzował.

Władimir Kara-Murza: Jeśli reżim Putina przetrwa, będziemy mówić o kolejnej katastrofie

Przybywając do Francji po wizytach w takich krajach, jak Niemcy , oponent rosyjskiego dyktatora przyznał, że w społeczeństwach zachodnich panuje "zmęczenie" wojną wywołaną inwazją Rosji na Ukrainę , jednocześnie nalegając, aby nie ustawać w wysiłkach dążących do pokonania Putina. - To bardzo ważne, aby nie pozwolić Władimirowi Putinowi wygrać wojny przeciwko Ukrainie - apelował.

Kara-Murza, który posiada podwójne, rosyjskie i brytyjskie obywatelstwo, powiedział także, że byłby zaszczycony pojechać do Ukrainy i spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak podkreślił, zawsze był zwolennikiem budowania mostów między rosyjskim ruchem prodemokratycznym a Ukrainą. - Będziemy musieli znaleźć sposób na to, by żyć razem i pokonać tę okropną tragedię, którą spowodował reżim Putina. To nie będzie łatwy proces, to nie będzie też szybki proces, ale wiem, że możliwy do zaistnienia - dodał.