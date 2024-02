Potężna mobilizacja Rosjan i setki tysięcy ludzi wysłanych na ukraiński front przynosi swoje skutki. Rozpętanie konfliktu z Kijowem odbija się na gospodarce. W Rosji brakuje rąk do pracy .

Rosja ma problem. Brakuje rąk do pracy

Moskwa szuka ratunku u swoich azjatyckich sojuszników . Nowi pracownicy mają pochodzić m.in. z Indii, Pakistanu, Bangladeszu czy Korei Północnej. Co ciekawe, nieznajomość języka nie stanowi przeszkody.

- Wiele firm jest chętnych do współpracy z migrantami nie znającymi języka rosyjskiego - przekonywał rozmówca rosyjskiej gazety branżowej.

"Bez dokumentów, w kontenerze". Tak sprowadzają pracowników

- Firmy, które co roku przywożą kilka tysięcy osób z Bangladeszu do Kazachstanu - bez dokumentów, w kontenerze - już się do nas zwróciły i zaoferowały rozszerzenie swoich usług na Federację Rosyjską - twierdził przedstawiciel jednej z agencji rekrutacyjnych.