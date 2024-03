Grant Shapps podkreślił, że jeszcze do niedawna Rosja dzieliła i rządziła na Morzu Czarnym. Myśl o tym, że grozi im tam niebezpieczeństwo była "nie do pomyślenia".

"Teraz, ponieważ Zachód poparł Ukrainę , jest to niezaprzeczalne" - stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych.

Brytyjski minister podkreślił, że jeśli Siłom Zbrojnym Ukrainy udzieli się dalszego wsparcia militarnego i da "to, czego potrzebują", to Kijów będzie w stanie wygrywać wręcz "niemożliwe" potyczki.

Brytyjski minister za pomocą dla Ukrainy. "Robimy wszystko"

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić Ukrainie możliwość dalszej walki o zwycięstwo - zapewniał Shapps.

- Zróbcie to po to, by pokazać Putinowi i innym despotom, że takie działania nie mogą im ujść na sucho - apelował do sojuszników.