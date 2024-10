Wrzesień był najkrwawszym miesiącem w historii wojny rosyjsko-ukraińskiej. Średnia liczba rosyjskich ofiar to 1271 osób - piszą analitycy "The New York Times", powołując się na źródła w Pentagonie. Od początku inwazji na Ukrainę rosyjska armia straciła ponad 615 tysięcy sołdatów.