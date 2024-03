We wtorek informowaliśmy, że Ukraińcy przeprowadzili skuteczne uderzenie na rosyjski okręt desantowy "Konstantyn Olszański". W przeszłości była to ukraińska jednostka, którą w 2014 r. przechwycili rosyjscy okupanci. Dmytro Pletenczuk wyjaśniał, że choć obecnie trwa weryfikacja uszkodzeń, to statek utracił gotowość bojową.