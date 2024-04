Ogromna skala mobilizacji Rosji. Zełenski ujawnił termin

Jak ustalił wcześniej niezależny Meduza, Władimir Putin podpisał ostatnio dekret o powołaniu do wojska 150 tys. osób . Zmieniono także wiek powołanych - teraz pobór obejmie mężczyzn do 30. roku życia. W środę prezydent Ukrainy ujawnił prawdziwą skalę planowanej rosyjskiej mobilizacji.

- Mogę powiedzieć, że Rosja przygotowuje się do zmobilizowania 1 czerwca 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy - ujawnił Wołodymyr Zełenski stojąc obok prezydenta Finlandii. Oznacza to dwukrotny wzrost pierwotnie deklarowanej liczby nowego zaciągu do armii.