Baza w Karabaszu, będąca czwartym co do wielkości magazynem holowanych haubic D-30, opustoszała. W sieci pojawiły się zdjęcia satelitarne, na których widać place, które powinny być zapełnione ciężkim sprzętem. Zdaniem internautów, którzy przeanalizowali fotografie i nagrania, maszyny zniknęły w czerwcu ubiegłego roku. Zmalała także aktywność wokół obiektu, jednak Rosjanie całkowicie go nie porzucili.