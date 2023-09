Wojna na Ukrainie. Most w Irpieniu odbudowany. To symbol

Most ten stał się jednym z symboli wojny w Ukrainie . Został zniszczony na początku konfliktu, w marcu 2022 roku.

Sekretarz stanu USA w Kijowie. "Jestem pod wrażeniem bohaterstwa i siły ukraińskiego narodu"

- Widzimy postępy w kontrofensywie - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. - Jest to bardzo trudne - dodał.

- Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu, oraz usłyszeć, co jest jej potrzebne w dłuższej perspektywie, aby przekonać się, że istnieje mocny czynnik powstrzymujący Rosję - przekazał Blinken.