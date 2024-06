Od lat rośnie ich liczba. Podano, ile kobiet jest w ukraińskiej armii

Jak zaznaczyła, mimo że Ukraina nie objęła w mobilizacji kobiet, to od 2014 roku rośnie liczba, zasilających szeregi armii. "Po pełnoskalowej inwazji Rosji dynamika tego procesu tylko wzrosła" - podaje portal Ukraińska Prawda.

Ukraina. Kobiety w ukraińskiej armii

- Niestety, jednocześnie wciąż mamy problem z awansami wśród kobiet . Obecnie szukamy sposobów, by rozwiązać ten problem, tak by kobiety, które chcą robić karierę w ZSU miały taką możliwość - mówiła wiceminister.

Według danych ukraińskiego resortu obrony na początku stycznia w Siłach Zbrojnych Ukrainy było 45587 kobiet. Dla porównania w 2014 roku wszystkich kobiet w ZSU było 49 tys, z czego 16557 należało do armii.

Wojna na Ukrainie. Mobilizacja w ukraińskiej armii

W połowie kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał nową ustawę o mobilizacji , przyjętą wcześniej przed Radę Najwyższą. Zgodnie z nowym prawem zmieni się m.in. rekrutacja do wojska, tak by wezwania mogły być wydawane za pomocą systemu elektronicznego.

Nowelizacja potwierdziła również obniżenie wieku mobilizacyjnego z 27 do 25 lat. W związku z brakami w ukraińskiej armii w połowie maja prezydent Zełenski podpisał ustawę, która umożliwia warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, by skazani mogli wstąpić do armii.