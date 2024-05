Zadanie, publikowane szeroko w mediach społecznościowych, miało sprawdzić przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do radzenia sobie z ułamkami .

"Trwa konflikt zbrojny pomiędzy Rosją i Ukrainą . Na początku bitwy o Czasiw Jar Rosjanie byli 5 kilometrów od centrum miasta. W pierwszym tygodniu przeszli 1,2 km. W drugim tygodniu po zniszczeniu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej przeszli o 5/9 km więcej niż w pierwszym tygodniu. W trzecim tygodniu ukraińscy żołnierze przeprowadzili kontratak i odzyskali prawie wszystkie terytoria utracone w drugim tygodniu. Ile kilometrów mają jeszcze Rosjanie przejść, aby dotrzeć do centrum Czasiw Jaru?" - głosiło przedstawione uczniom zadanie.

Bitwa o Czasiw Jar w zadaniu z matematyki. Rodzice zbulwersowani

Zdaniem rodziców jednego z uczniów tekst zadania jest całkowicie nieadekwatny do miejsca i wieku dzieci. - Problemem jest też to, że sam nauczyciel nie widzi w nim niczego złego. Mówi, że temat jest aktualny i go zainspirował - powiedział tygodnikowi jeden z rodziców.