"NYT" ujawnił, że Surowikin został zwolniony z aresztu. Pojawiły się wątpliwości

Były rosyjski dowódca generał Siergiej Surowikin został zwolniony z aresztu po śmierci swojego szefa, Jewgienija Prigożyna - twierdzi amerykański dziennik "New York Times". Wojskowy miał wyjść na wolność kilka dni po katastrofie samolotu, na pokładzie którego znajdował się szef grupy Wagnera. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym rzekomo widać Surowikina. Część osób, analizujących fotografię, ma wątpliwości co do jego uwolnienia.