Siły rosyjskie na Morzu Czarnym są częstym celem ataków przez Ukrainę, na co wskazuje m.in. kurcząca się Flota Czarnomorska .

Rosja. Siergiej Szojgu chce chronić Flotę Czarnomorską

- Każdego dnia konieczne jest prowadzenie szkoleń z personelem. Trening odpierania ataków powietrznych i ataków łodzi bezzałogowych. Przeprowadzane w dzień i w nocy, abyśmy mieli wszystkich w gotowości - mówił Szojgu. Co więcej, szef rosyjskiego MON nakazał "zainstalowanie dodatkowej siły ogniowej, wielkokalibrowych systemów karabinów maszynowych w celu pokonania wrogich dronów".

Ukraina. Flota Czarnomorska wyraźnie osłabiona

O trudnym położeniu, w jakim znajduje się Flota Czarnomorska wiadomo od dłuższego czasu. Siły ukraińskie przeprowadzają skuteczne ataki na okręty rosyjskiej marynarki, przez co jej zasoby słabną. Jeszcze w lutym ukraińskie wojsko informowało, że Rosja ma jeden okręt pełniący służbę bojową na Morzu Czarnym i Azowskim. Ponadto nie jest on nośnikiem rakiet Kalibr.

Dodatkowo marynarka wojenna Ukrainy zaznaczyła, że w wyniku działań obronnych na Morzu Czarnym praca rosyjskiej Floty Czarnomorskiej została znacznie utrudniona . Szczególnie jest to odczuwalne w zakresie wyposażenia rakietowego.

Na początku marca brytyjski minister obrony Grant Shapps przyznał, że jeszcze do niedawna Federacja Rosyjska rządziła Morzem Czarnym i fakt, że grozi jej tam niebezpieczeństwo był "nie do pomyślenia". "Teraz, ponieważ Zachód poparł Ukrainę, jest to niezaprzeczalne" - stwierdził w mediach społecznościowych.