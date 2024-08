Rosjanie obawiają się ataków na most Krymski. Nieustannie pracują nad umocnieniami

Jak podają ukraińskie media, Rosjanie za wszelką cenę chcą ochronić most przed atakami . Liczba fortyfikacji ochronnych, które udało im się w ostatnim czasie wybudować, wzrosła do 30 . Konstrukcji strzeże również rosyjskie lotnictwo, a sytuację z powietrza monitorują drony.

Ukraińcy chcą zniszczyć most Krymski. "Prace trwają"

Na temat ewentualnego ataku na most Krymski wypowiadał się także szef ukraińskiego wojskowego wywiadu Kyryło Budanow . Zdaniem wojskowego w nadchodzących miesiącach dojdzie do zniszczenia przeprawy.

- Wszyscy pracują nad uderzeniami dalekiego zasięgu i nad tym (zniszczeniem mostu - red.) Wymaga to kompleksowego rozwiązania. Prace trwają - ujawnił. Dopytywany o czas, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia akcji i czy mogą to być najbliższe miesiące, Budanow stwierdził, że "są na to szanse".