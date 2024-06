Do Międzynarodowego Trybunału w Hadze trafiła dokumentacja dowodowa ws. sytuacji w Mariupolu. To najważniejszy załącznik do wniosku złożonego przez organizację pozarządową Global Rights Compliance we współpracy z rządem Ukrainy. Zebrane materiały mają dowieść, że Rosja chciała wyrządzić krzywdę dużej liczbie osób.