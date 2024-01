Nowa jednostka w Ukrainie. Byli polscy żołnierze wśród "Kościuszkowców"

"Pułk im. Konstantego Kalinowskiego rozpoczyna dodatkowy nabór do pododdziału im. Tadeusza Kościuszki. Wcześniej był to batalion Western składający się z zagranicznych obywateli. Do pododdziału nie są przyjmowane osoby bez doświadczenia wojskowego i znajomości języka angielskiego. Kandydaci muszą wypełnić kwestionariusz na stronie BEL.ARMY" - napisano w komunikacie.