NATO. Andrzej Duda o pomocy Ukrainie

- Kiedy obrońcy Ukrainy otrzymują ten najnowocześniejszy NATO-owski sprzęt do obrony ojczyzny, to wtedy są w stanie w sposób realny i twardy postawić się rosyjskiej nawale i są w stanie zatrzymać przeciwnika, który ma nad nimi wielokrotną przewagę liczebną. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Mam nadzieję, że pomoc ze Stanów Zjednoczonych nadal będzie do Ukrainy kierowana - wskazał Duda.