W swoim wystąpieniu prezydent Federacji Rosyjskiej odniósł się do wojny w Ukrainie . Zwracając się do przywódców G20 - po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji - zaznaczył, że niektórzy członkowie grupy w swoich przemówieniach byli "zszokowani" trwającą agresją Rosji na Ukrainę.

Nieco odmienne zdanie od tego, które przedstawił w środę Władimir Putin, ma wysoki rangą rosyjski urzędnik cytowany przez Reutera. Uznał on, że Moskwa nie może współistnieć z obecnym rządem w Kijowie . Dlatego, jak stwierdził, będzie kontynuował "specjalną operację wojskową".

Rosja wciąż atakuje Ukrainę. A Putin twierdzi, że chce pokoju