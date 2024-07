O pierwszych testach "Zubiło" z udziałem wojskowych poinformowała agencja TASS, powołując się na resort obrony i producenta, firmę "Remdiesel" . Jak wyjaśnił dyrektor generalny Ołeksandr Zacharow bezzałogowy pojazd opancerzony trafił do specjalistów z sił inżynieryjnych.

"Zubiło" po raz pierwszy został zaprezentowany w trakcie targów Armia-2023 . Prototyp na tyle spodobał się przedstawicielom rosyjskiego wojska, że zdecydowano się na zakup kilkudziesięciu sztuk . Jest przeznaczony głównie do działań szturmowych , gdzie ma przydać się umieszczone na nim działo przeciwlotnicze Zu-23-2 . Sprzęt ma także pomagać przy transporcie amunicji i ewakuacji rannych.

Czteroosiowa, 13-tonowa platforma jest w stanie transportować ładunki o wadze do 2700 kilogramów. Pojazd, dzięki zainstalowanemu 350-konnemu silnikowi, może osiągnąć prędkość do 100 km/h. - Pojazd w zasadzie zachowa swój wygląd, w którym został po raz pierwszy pokazany. Zmieni się pod względem specjalizacji. Niektórzy patrzą na niego bardziej jako maszynę do ewakuacji, inni planują instalację uzbrojenia. Wszystko zależy od zadania - mówił Zacharow.