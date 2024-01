Norwegia ogranicza świadczenia dla Ukraińców. "Musimy mieć kontrolę nad imigracją i integracją"

Jak przypominano, zimą rząd Norwegii już wprowadził pierwsze zmiany, ale w związku z tym, że liczba osób przybywających do kraju pozostaje wysoka "proponowane są dalsze ograniczenia ". "Jednym z celów jest zbliżenie poziomu świadczeń do poziomu obowiązującego w innych krajach skandynawskich " - wyjaśniono.

Zapowiedziano, że ze wsparcia nie będą mogły skorzystać m.in. osoby, które przeniosą się z ośrodków azylowych do mieszkań prywatnych. Nowi uchodźcy, którzy przyjadą ze zwierzętami, nie będą mogli zostać w ośrodkach azylowych. Co więcej, otrzymanie świadczeń podstawowych i zasiłków będzie wypłacane na podstawie długości pobytu , obecnie podobnych wymogów nie było.

Ukraińcy na rynku pracy. Norwegia wskazała czego oczekuje

W grudniu norweski rząd zadecydował o pierwszym zaostrzeniu przepisów migracyjnych dla Ukraińców. Pojawiły się wtedy zapisy m.in. odnośnie do podróży z Norwegii do Ukrainy i z powrotem. - Jeśli Ukraińcy podróżują między Norwegią w tę i z powrotem oznacza to, że nie potrzebują już ochrony - oceniała minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę do Norwegii przybyło ok 70 tys. obywateli Ukrainy. Tylko w trzecim kwartale ub. roku przyjechało tam łącznie tyle osób, co do pozostałych krajów skandynawskich.