Do ataku na centrum Charkowa doszło we wtorek wieczorem. Jak przekazał mer miasta Ihor Terechow, na skutek działania Rosjan rannych zostało 17 osób. Natomiast Ołeh Syniehubow, gubernator obwodu charkowskiego, powiadomił, że Rosjanie przeprowadzili atak przy użyciu dwóch rakiet S-300. Według lokalnych władz doszło do uszkodzenia co najmniej 10 mieszkań.