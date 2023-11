Gierań-2 to rosyjska nazwa nadana irańskim dronom Shahed. Blogerzy utrzymują, że te czarne bezzałogowce są trudniejsze do wykrycia na nocnym niebie.

"Czarne drony" w posiadaniu Rosji. Trudno je wykryć

Think tank zwrócił uwagę, że czarnego koloru jest prawdopodobnie zaprezentowany przez Iran 19 listopada bieżącego roku dron Shahed-238 , który stanowi modyfikację (używanych przez Rosjan na Ukrainie) Shahedów-136. Nie jest jednak jasne , czy podczas ataku na Kijów Rosjanie użyli właśnie Shahedów typu 238.

Precyzyjne uderzenia w rosyjskie cele. Analitycy wskazują na pomoc Zachodu

Niemniej - dodał ISW - Rosjanie również skarżyli się na niedostatki swoich systemów oraz możliwości zwiadu lotniczego, twierdząc, że pomogło to Ukraińcom w walkach w zachodniej części obwodu zaporoskiego.

Analitycy oceniają, że skuteczność rosyjskich systemów walki elektronicznej nie jest jednakowa na całej linii frontu. "Pomoc Zachodu we wsparciu ukraińskich prób zniszczenia, zakłócenia bądź ominięcia rosyjskich systemów walki elektronicznej wzmocniłaby zdolność Ukrainy do precyzyjnych uderzeń na cele w pobliżu frontu, utrudniając postępy Rosjanom i tworząc warunki do dalszych ukraińskich operacji ofensywnych" - ocenił ISW.