Niszczy rosyjskie czołgi w Ukrainie. W jednym z nich jest jego ojciec

- Urodziłem się w Kazaniu w Rosji i w wieku siedmiu lat przeprowadziliśmy się z mamą do Ukrainy. Ojciec tam został. Gdy zaczęła się wojna, zgłosiłem się do wojska, by walczyć o Ukrainę. Ojciec na ochotnika poszedł walczyć o Rosję - mówi młody mężczyzna o pseudonimie Kacz.