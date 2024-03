Nietypowy ruch Rosjan. Przerzucają samoloty w inny region

"Z obawy przed atakami powietrznymi Ukrainy rosyjskie wojskowe samoloty transportowe Ił-76, stacjonujące dotąd w Pskowie przy granicy z Estonią , zostały przeniesione o ok. 2700. km na wschód , do Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego na Syberii " - podał w czwartek dziennik "Louna-Eesti Postimees".

Rosja. Transfer sprzętu i wojska na Syberię

Ze wstępnych informacji wynika, że ok. 10 Iłów-76 zostanie na stałe przeniesionych z Pskowa pod Niżniewartowsk . Dyskutowano też o możliwości wyposażenia lokalnego lotniska w systemy obrony powietrznej. Łączna liczba żołnierzy i ich rodzin objętych przeniesieniem wyniesie prawdopodobnie ok. 1500 osób.

Rosja. Samoloty Iljuszyn Ił-76 przeniesione w nowe miejsce

Samoloty, które Rosja postanowiła przetransportować do nowej lokalizacji, to czterosilnikowe odrzutowe radzieckie samoloty transportowe , zaprojektowane przez biuro konstrukcyjne im. Iljuszyna. Prototyp został oblatany w 1971 roku, a seryjna produkcja rozpoczęła się w 1974 roku w zakładach TAPO znajdujących się w Taszkencie w Uzbekistanie.

Za pomocą tych samolotów Związek Radziecki przetransportował do Afganistanu 786 200 żołnierzy oraz 315 800 ton ładunków. Ponieważ te samoloty są przeznaczone do wysokich lotów, bardzo ciężko jest je zestrzelić podczas kursów. Dlatego w Afganistanie partyzanci atakowali je podczas startu lub lądowania. Wytrzymałe płatowce były jednak prawie nie do zniszczenia i nawet po atakach nadal sprawnie działały.