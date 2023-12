Pomysł Rosjan zdemaskowany. W bazie lotniczej w Primorsko-Achtarsku zauważono nietypowe malunki. Dzięki zdjęciom satelitarnym udało się ustalić, że Rosjanie - by zmylić Ukraińców - tworzą "samoloty-wabiki". Tuż obok stojących w bazie zwykłych myśliwców widać namalowane "przynęty". Zdaniem eksperta to nie pierwszy raz, gdy Rosja tworzy fałszywe cele, by wprowadzać w błąd.