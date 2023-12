Do wystąpienia w Senacie zaprosili ukraińskiego przywódcę liderzy obu partii w izbie wyższej, demokratów - Chuck Schumer i republikanów - Mitch McConnel .

Wojna w Ukrainie. Nowy cel wizyty Zełenskiego w USA

Ważą się losy wsparcia USA dla Ukrainy

Do wizyty dojdzie w momencie, kiedy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. W Interii informowaliśmy, że projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości w amerykańskim Senacie, by mógł być skierowany do dalszych prac.