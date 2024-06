"Napisałem list z wezwaniem do wszczęcia śledztwa w sprawie jednego generała wojskowego, który moim zdaniem zabił więcej ukraińskich żołnierzy niż jakikolwiek rosyjski generał (...) Czasami wydaje mi się, że świat wysyła nam drani, żeby nas zjednoczyli. Całe wojsko rozumie teraz, o jakim człowieku mówię, ponieważ 99 procent żołnierzy nienawidzi go za to, co robi" - pisał. Dowódca nie podał wówczas nazwiska niesławnego generała.

