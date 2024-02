Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną wskazują na możliwą przyczynę wydarzeń pod Awdijiwką. W nocy z piątku na sobotę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski przekazał w mediach społecznościowych, że "W związku z sytuacją operacyjną, jaka rozwinęła się wokół Awdijiwki, aby uniknąć okrążenia oraz chronić życie i zdrowie żołnierzy, podjął decyzję o wycofaniu ukraińskich jednostek z miasta i przejściu do obrony na korzystniejszych pozycjach" .

ISW w raporcie: Siły rosyjskie wykorzystały tymczasową przewagę w powietrzu

Zgodnie z treścią raportu ISW, siłom rosyjskim udało się uzyskać czasową i lokalną przewagę w powietrzu , zapewniając wojskom lądowym osłonę z powietrza w ostatnich dniach ataku na Awdijiwkę. Jak podano, jest to prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie dokonały czegoś takiego od początku wojny w Ukrainie.

Ukraińska Prawda, powołując się na ISW wskazuje, że zdolność Rosji do przeprowadzania przez kilka dni z rzędu ataków w najbardziej aktywnej części frontu świadczy o tym, że siły ukraińskie nie były w stanie uniemożliwić tych ataków w przestrzeni powietrznej wokół Awdijiwki. Jak podaje ISW, to właśnie wówczas siły rosyjskie "prawdopodobnie wykorzystały tę tymczasową, lokalną przewagę w powietrzu, aby ułatwić zdobycie dużej części terenu".

Ukraiński portal zwraca uwagę, że źródła rosyjskie podają, iż to właśnie użycie przez siły rosyjskie bomb lotniczych pozwoliło siłom rosyjskim pokonać ukraińską obronę w Awdijiwce.

Dostawy pomocy do Ukrainy. "Opóźnienia mogą prowadzić do kolejnych ograniczeń"

ISW w komunikacie podkreśliło również, że opóźnienia w dostawach zachodniej pomocy dla Ukrainy "mogą prowadzić do dalszych znaczących ograniczeń ukraińskiej obrony powietrznej" , co z kolei mogłoby powodować analogiczne sytuacje jak w Awdijiwce na innych odcinkach frontu.

"Ograniczone pod względem skuteczności systemy obrony powietrznej, kurczące się zapasy pocisków rakietowych oraz ciągłe rosyjskie ataki na skupiska ludności prawdopodobnie zmuszą Ukrainę do dokonania trudnych wyborów co do tego, które obszary linii frontu zostaną objęte ochroną powietrzną " - napisano w raporcie ISW.