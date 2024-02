Niepokojące słowa w Kongresie. "Porażka Ukrainy oznacza wojnę NATO z Rosją"

- Kraje bałtyckie bardzo się martwią, czy będą następne. Znają Putina, wiedzą, do czego jest zdolny. I szczerze mówiąc, jeśli Ukraina przegra, sądzę, że NATO znajdzie się w stanie wojny z Rosją - powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin podczas czwartkowego wysłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych w związku ze swoją hospitalizacją z początku stycznia.

USA. Lloyd Austin o możliwej wojnie Rosji z NATO

Komentując postępy rosyjskich wojsk na Ukrainie, podkreślił, że są one "kwestią poważnego zaniepokojenia". Sekretarz obrony USA ostrzegł także, że Ukraina pozostanie w niekorzystnej sytuacji bez amerykańskiej pomocy. Wskazał zwłaszcza na niedobór amunicji do artylerii oraz do systemów obrony przeciwlotniczej.