Rosjanie mówią o obronie. Estoński wywiad wskazuje na "przygotowania do ofensywy"

Estoński wywiad podkreśla również, że obecnie największe walki toczą się na dwóch kierunkach Awdijiwka-Marinka oraz Kupiańsk-Łyman. Portal estońskiej sieci telewizyjnej Eesti Rahvusringhääling uściśla, że jeszcze latem w tamtych rejonach odnotowywano około 20-40 ataków dziennie, obecnie jest to blisko 76 ataków.

Mimo że Rosja zwiększone ostrzały nazywa wyłącznie "aktywną obroną", estońscy wojskowi są odmiennego zdania. Twierdzą, że jest to przygotowanie do nowej ofensywy. - Agresor stara się pokazać swojemu społeczeństwu, że prowadzi aktywną obronę, a nie jakiś atak. Niemniej jednak muszę przyznać, że działania Federacji Rosyjskiej na wschodzie i północnym wschodzie, mogą spowodować, że w nadchodzących tygodniach armia rosyjska będzie próbowała wykorzystać swój sukces, wysłać tam dodatkowe siły i rozpocząć ofensywę na tym odcinku frontu - wskazał Ants Kiviselg.

Pociski ATACMS będą siały zniszczenie? "Będzie ta sama historia co z HIMARS-ami"

Kiviselg zwrócił również uwagę na fakt, że zbliża się zima. Będzie to nowe wyzwanie dla Kijowa, dla Moskwy z kolei okazja do nasilenia ataków. - Ponownie rozpoczną się ataki na infrastrukturę energetyczną. Wydaje nam się, że Federacja Rosyjska zakończyła już przygotowania do tych ataków. Można się ich spodziewać w najbliższych tygodniach lub miesiącach - przekazał szef wywiadu.