W sierpniu Rosja przesunęła się na terytorium Ukrainy o powierzchni 477 km2. To największy miesięczny wzrost od października 2022 - wynika z wyliczeń francuskiej agencji AFP na podstawie danych Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Wszystko to wydarzyło się w czasie, gdy Ukraińcy zaliczali postępy w należącym do Rosji obwodzie kurskim.