Niepokojące badanie. Wzrastają negatywne nastroje wśród Ukraińców

Ponad dwukrotnie wzrósł odsetek Ukraińców, którzy uważają, że między władzą a dowództwem wojskowym istnieje poważny konflikt - wynika z badania "Omnibus" przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologiczny. Autorzy badania zaznaczają, że większość obywateli cały czas wierzy jednak w harmonijną współpracę armii z rządzącymi. Przekonanie o "zmęczeniu Zachodu" we wspieraniu Kijowa towarzyszy co dziesiątemu Ukraińcowi, co również oznacza spory wzrost w porównaniu z badaniem sprzed roku.